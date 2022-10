Ligue des champions: les clés d’une qualification brugeoise historique

Après Anderlecht (2000-2001) et Gand (2015-2016), voici Bruges sortir brillamment de la phase de poules de la Ligue des champions. Une qualification épique décrochée en seulement quatre matches et estampillée d’une déroutante efficacité. Grâce, entre autres, à cinq éléments qui ont porté le Club.

Les adjectifs ne suffisent déjà plus pour qualifier la performance historique de Bruges. En quatre matches (10 points, 7 buts marqués, 0 encaissé), les Blauw en Zwart ont validé leur place pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une première pour le Club dans l’ère moderne de la Ligue des champions. Imaginé par Bart Verhaeghe dans ses rêves les plus fous, Carl Hoefkens s’est chargé de la réalisation du scénario. Le coach flandrien n’a pas eu peur d’évoluer en 3-5-2 ni de repasser en 4-3-3 quand la pression s’intensifiait à Madrid. Au-delà de ses choix gagnants, il a aussi pu compter sur une organisation bien huilée et sur plusieurs éléments clés.

1 Simon Mignolet, un mur infranchissable