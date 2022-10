Prix de l’énergie: comment recevoir sa prime de chauffage de 100 euros

La hausse des prix de l’énergie et l’inflation qui en découle frappent de plein fouet les ménages belges. L’hiver qui approche laisse craindre le pire, alors que se chauffer et s’éclairer devient hors de prix. « Le Soir » a choisi d’aller à la rencontre de quatre familles, aux profils fort différents. Comment s’en sortent-ils? A quoi renoncent-ils? Doivent-ils laisser des factures impayées? A raison d’un reportage tous les quinze jours, nous allons entrer dans ces foyers qui ont accepté de nous recevoir et, tous les deux mois, tenter de cerner comment cette crise sans précédent affecte la vie de ces quatre familles. Près de Chimay, Patrick et Thérèse Declerck profitent depuis peu de leur retraite. Ils pratiquent la sobriété, sans la nommer.