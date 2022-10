Dans LéNA cette semaine: «Je dois me souvenir que je ne suis plus Tokyo», confie Ursula Corberó

La chevelure d’Ursula Corberó s’est retrouvée sur la photo que, ces cinq dernières années, des centaines de jeunes du monde entier ont montrée à leur coiffeur. Toutes voulaient reproduire sa frange, épointée quelques centimètres sous les sourcils et bordée par des cheveux mi-courts mettant son cou en valeur. Cette coupe, inspirée de celle de Natalie Portman dans Léon (1994), a été adoptée pour le rôle de Tokyo dans La casa de papel .

Toute jeune, l’actrice espagnole est apparue, portant des lunettes correctrices, dans une pub pour une banque. Elle a alors compris que tel était son destin : « J’ai le sentiment que je me consacre à cette activité en raison du plaisir que me procure, à chaque coup, mon exposition au monde, plus que par quête de notoriété. J’aime me sentir regardée. Dans cette pub, peu m’importait de me trouver laide ; j’étais aux anges, car je savais que les gens la verraient. Ce sentiment n’a pas disparu. »