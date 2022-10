Bruxelles: huit perquisitions liées au grand banditisme menées ce mardi, deux arrestations

Ce mardi matin, la Police judiciaire fédérale de Bruxelles et les Unités spéciales ont procédé à huit perquisitions à Bruxelles et Vilvorde, a rapporté le parquet du procureur du Roi.

Cette action était organisée dans le cadre d’une enquête sur le grand banditisme et concernait une organisation criminelle suspectée d’avoir commis une série de vols avec effraction et qui s’apprêtait probablement à commettre des vols avec violence et exhibition d’arme.