Marché de l’emploi: l’industrie technologique va recruter moins massivement

Exceptionnelles. C’est en ces termes que Bart Steukers, le CEO de la fédération de l’industrie technologique Agoria, qualifie les perspectives d’embauches dans son secteur. Exceptionnelles, « car pour la première fois depuis des années, nous n’allons pas recruter massivement mais peut-être, au contraire, voir le volume global des embauches diminuer », regrette-t-il.

En tant que tel, un ralentissement des recrutements ne devrait pourtant pas être dramatique dans un secteur qui est, de ce point de vue et depuis plusieurs années, fortement sous tension. Le secteur des technologies, « qui emploie 324.000 personnes et autant indirectement », avait en effet créé 5.800 emplois supplémentaires en 2021, soit le double de l’objectif initial, alors que les industries disaient y être confrontées à plus de 21.000 postes vacants.