«Je ne parvenais pas à vivre sobre, car sobre, j’étais malheureux»

Vous êtes économiste ?

Oui. Pendant que j’étais à l’armée, j’avais rédigé un CV de deux pages, une avec ce que j’avais étudié à l’école, et l’autre avec toute ma musique – j’avais déjà joué avec Stéphane Grappelli. Je suis allé voir toutes les banques, et le seul qui a pris au sérieux ma candidature, c’était un américain de la Banker’s Trust, admiratif de ma « double » compétence. Il voulait m’engager et m’envoyer aux Etats-Unis. Puis la lettre de Ponty est arrivée et je me suis dit : « Je vais jouer avec Jean-Luc et puis je terminerai mon mémoire ». Je ne l’ai jamais fait.

Et le jazz n’a plus jamais arrêté.