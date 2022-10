Disparition de Théo Hayez en Australie: de nouveaux éléments seront révélés ce dimanche

Les proches de Théo Hayez seront également invités dans l’émission. « Cela a été difficile. Il nous a fallu beaucoup de courage et de force pour participer et parler à cœur ouvert de notre garçon adoré. Ce qui nous a motivés, c’est l’espoir de toucher un public plus large et peut-être quelqu’un qui possède des informations cruciales », explique l’un d’eux.