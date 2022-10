Livres: les Maîtres du fantastique, «pour nous confronter à l’incroyable»

Nous avons tous été ébahis par le monstre de Frankenstein et nous avons tous eu peur de Dracula. Nous avons angoissé quand le Dr Jekyll se transformait en Mr Hyde, nous avons tremblé avec les humains devant les Martiens envahisseurs. Nous avons frémi à l’appel de Cthulhu et tressailli devant le Golem. Nous avons cauchemardé avec le Horla et rêvé avec Axel Lidenbrock au centre de la Terre. Comme nous frissonnons aujourd’hui devant les aventures de Bilbo le Hobbit, de Harry Potter ou des Animaux fantastiques.