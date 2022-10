Un ancien capitaine de l’équipe de France face à la justice: Patrice Evra sera jugé pour injure homophobe

L’ancien capitaine de l’équipe de France de football Patrice Evra sera jugé pour injure homophobe lundi à Paris, et encourt une amende pour des propos visant le PSG et datant de 2019, a appris l’AFP de source proche du dossier jeudi.

Les associations Mousse et Stop Homophobie, soutenues par le collectif anti-homophobie Rouge Direct, avaient déposé plainte, et Evra a été inculpé pour « injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ».

« Les propos ont donc été tenus de manière non confidentielle, mais pas publique », et Evra « n’a pas eu l’intention de rendre publiques ses paroles ». L’injure non publique fait encourir à Evra une contravention, en l’espèce une amende de 1.500 euros, et lui vaut de comparaître le 17 octobre devant le tribunal de police de Paris.