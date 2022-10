Des spectacles jusqu’à plus «Soif… Totale»

Modèle écologique (construction en circuit court, isolation exemplaire, panneaux solaires prévus en décembre pour augmenter encore l’autonomie énergétique), le nouveau cirque veut aussi donner le tempo au niveau artistique. Dans ce lieu spécifiquement construit pour la pratique circassienne (espace scénique de 15 mètres sur 15, hauteur libre de 10 mètres, nombreux points d’accroche, plancher dynamique, gradin de 300 places pensé comme l’intérieur d’un chapiteau), le directeur de Latitude 50, Olivier Minet, entend faire vibrer une saison plus copieuse que jamais. Tout commence donc par un festif week-end d’inauguration 100 % belge. On y croisera le collectif Soif Totale, issu de l’Ecole supérieure des arts du cirque de Bruxelles, qui signe Dive In , spectacle encore fort brouillon qui dégage une énergie explosive qui doit encore se canaliser. On y dégustera les ombres foraines du Théâtre du N-ombr’île, ou encore la Foire aux monstres