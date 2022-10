Marchin: quand le cirque remet une région en piste

Il y a les villes qui misent leur reconversion sur des petits bouts de plastique multicolores. Suivez mon regard jusqu’au Legoland de Charleroi, sur l’ancien site Caterpillar. Et puis il y a celles qui préfèrent redynamiser leur territoire avec de la culture. A Marchin, on ne fait pas dans le parc d’attractions mais plutôt dans le cirque, à fort pouvoir d’attraction. Il y a près de vingt ans, alors qu’Arcelor et son industrie métallurgique désertaient toujours plus la vallée, réduisant du même coup la manne d’emploi (des 1.500 ouvriers, il n’en reste plus que 25 qui travaillent encore pour Arcelor), un homme, Eric Lomba, bourgmestre PS de Marchin, décidait d’explorer une autre piste – la piste de cirque – pour donner un nouveau souffle (économique, social, culturel) à son territoire.