Gianni Bruno, le buteur qui aurait pu débarquer au Sporting de Charleroi

Le 13 juillet dernier, alors que le Sporting de Charleroi finissait de préparer sa nouvelle saison en stage à Garderen (Pays-Bas), Gianni Bruno s’engageait pour une saison à Saint-Trond. L’ancien attaquant prolifique de Zulte Waregem (32 buts en 67 matches sous le maillot du Essevee entre 2019 et 2021) quittait en effet La Gantoise où – malgré la volonté de Hein Vanhaezebrouck qu’il rejoigne le club un an auparavant, à l’instar d’un certain… Vakoun Bayo – il n’a jamais eu réellement voix au chapitre. Pourtant, son début de préparation cette saison était intéressant et encourageant, mais Gianni Bruno avait rapidement compris que son aventure gantoise était vouée à s’arrêter. Une fois l’arrivée de Hugo Cuypers en provenance de Malines confirmée et alors que Tarik Tissoudali n’était pas encore blessé, il ne faisait plus l’ombre d’un doute que Gianni Bruno devait se trouver une porte de sortie s’il voulait s’épanouir sur le terrain cette saison.

Séduit par Charleroi

Outre la piste menant à Saint-Trond, l’attaquant passé notamment par le Cercle de Bruges et Lille pouvait également compter sur un certain intérêt du Sporting de Charleroi, ainsi que sur des solutions venant de l’étranger. Gianni Bruno voulait toutefois rester en Belgique et n’avait donc pas donné suite à ces possibilités extérieures.