Precious, persécuté au Nigeria: «Mon rêve? Sortir de la rue pour recommencer à vivre»

Precious a 29 ans. Sa photo de profil sur la messagerie Whatsapp est on ne peut plus glamour. Merci les filtres. Car le Precious qui se confie au Soir sur sa condition de sans domicile fixe a les traits tirés, la barbe hirsute et un look d’invisible : sweat-shirt à capuche noir sur pantalon de jogging noir et grosses baskets noires. Le résultat physique de trois mois de galère dans les rues de Bruxelles entre la gare du Midi et le Petit Château, lieu où s’enregistraient les demandeurs de protection internationale, jusqu’à la fin août.

Precious a fui le Nigeria en jullet dernier pour échapper à une vie de persécutions liées à son orientation sexuelle. « Quand j’avais quinze ans, on m’a surpris en train d’embrasser un garçon. Les gens de la communauté de mon village m’ont tabassé. Mon père a tenté de me défendre mais il a reçu un coup à la tête. Il est mort. Ensuite, ils ont détruit la maison. »