Eddy Merckx rend hommage à Philippe Gilbert: «Au Mur de Huy, Philippe m’a subjugué»

Qui d’autre que le maître absolu pour clore notre série sur Philippe Gilbert ? En pleine forme, Eddy Merckx plisse les yeux de plaisir lorsqu’il s’agit de parler de son sport. Et en particulier de Philippe Gilbert, un champion avec lequel il a noué des liens étroits, ce qui est totalement unique dans l’histoire personnelle du Bruxellois. Certes au contact des coureurs en permanence, Eddy ne pensait pas qu’il retrouverait en Phil, un ami, un deuxième fils, un relais passionnant et passionnel avec le peloton. « Je me réjouis d’être à Valkenburg, samedi, pour saluer ce formidable coureur mais surtout, un homme que j’apprécie beaucoup ».

Avez-vous un souvenir de votre première rencontre ?

Sincèrement, non. Je deviens vieux (rires). Cela doit être à une remise de prix en fin de saison, il en a eu tellement ! Je me souviens en revanche des premières images en course, le caractère me plaisait, ce côté agressif et offensif. En fait, c’est à… Monaco que j’ai appris à le connaître. J’y résidais régulièrement et nous y avons partagé des repas en compagnie de Vincent Wathelet. Je le trouvais aimable, attentionné, sympa, tout simplement.

Vous en avez croisé beaucoup, des coureurs. Qu’avait-il de plus que vous avez perçu directement ?

La dimension d’un leader d’équipe malgré son jeune âge.