Guerre en Ukraine: entre Kiev et Moscou, les limites de la neutralité turque

Le président russe, Vladimir Poutine, a rencontré jeudi son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier revendique une forme de neutralité dans la guerre en Ukraine, qui est toutefois limitée par le bon vouloir de Moscou et par la prolongation du conflit.

C’était leur quatrième rencontre en quatre mois. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont échangé pendant une heure et demie en marge d’un sommet régional à Astana, au Kazakhstan. Le Kremlin avait dit s’attendre à ce que le président turc fasse une offre concrète de médiation entre la Russie et l’Occident sur le conflit en Ukraine. Les deux hommes se sont quittés sans faire de déclaration.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, la Turquie se démarque de ses alliés occidentaux en prônant ce qu’elle appelle une « politique d’équilibre ». Il s’agit d’être du côté de Kiev sur le principe et dans la bataille, tout en veillant à ne pas faire de Moscou un ennemi. La Turquie est le seul pays de l’Otan qui ne sanctionne pas la Russie, alors même qu’elle fournit des armes (des drones, des véhicules blindés…) aux forces armées ukrainiennes. Le chef de l’Etat turc maintient une forme de neutralité que d’aucuns décrivent comme « active ».