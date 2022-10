En Wallonie, un budget mais deux visions de l’équilibre

En début de législature, la coalition PS-MR-Ecolo s’était engagée sur une trajectoire de retour à l’équilibre en 2024. Il s’agissait de résorber complètement un déficit fixé à 435 millions en 2020. La Wallonie est proche du but puisque le trou à combler n’atteindra plus que 112 millions au budget 2023. Ce qui permet à Elio Di Rupo d’affirmer que les finances régionales sont sous contrôle et que la promesse de 2019 sera tenue.

Le budget wallon pour 2023 est-il à l’équilibre ? Question de points de vue… Comme Le Soir l’a déjà écrit à de multiples reprises, le gouvernement régional a pris l’habitude de recourir au trompe-l’œil lorsqu’il s’agit de présenter les dépenses et les recettes d’un exercice. Il y a donc deux lectures possibles de l’épure budgétaire : celle d’Elio Di Rupo (PS), le ministre-président, et celle d’Adrien Dolimont (MR), le ministre des Finances.

Sauf que (effet en trompe-l’œil, disions-nous), ce retour à l’équilibre ne concernera que le budget ordinaire. Depuis quatre ans, la Wallonie n’a pas été épargnée par le sort : crises sanitaire et économique, guerre en Ukraine, inondations en prime. Il a fallu ouvrir les cordons de la bourse, emprunter massivement et donc s’endetter lourdement : au budget 2023, le solde brut à financer est encore de 3 milliards, il était de 4 milliards un an plus tôt.

Impossible de faire comme si ces dépenses n’existaient pas, c’est la thèse d’Adrien Dolimont : « En tant que ministre du Budget, je ne mets rien à part, tout est dans la même bourse, dettes comprises. Comme celle des ménages. Donc l’équilibre, dans ma vision budgétaire et au vu des crises que nous avons connues, n’est pas envisageable pour 2024. »

Et de fait, au budget 2023, le fossé entre recettes et dépenses restera très profond, bien loin de l’équilibre présenté à l’Elysette, malgré les corrections autorisées par l’Union européenne.