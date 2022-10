Europa League: incroyable retour contre Braga de l’Union Saint-Gilloise qui passera l’hiver au chaud (3-3, vidéo)

Le résumé en vidéo

Comme ils l’avaient annoncé, les Portugais ont fait en sorte qu’il n’y ait pas de round d’observation. Ils se sont d’emblée portés dans le camp unioniste et ils auraient même pu ouvrir la marque lorsque Vitinha a glissé le ballon à Fabiano Silva, qui a dévissé sa frappe (6e). Par contre, Vitinha a eu plus de chance puisqu’Anthony Moris a mal évalué sa frappe (15e, 0-1). Sur le coup, les Unionistes ont commencé à sortir de leur zone et ont égalisé par Boniface sur un centre de Bert Nieuwkoop (20e, 1-1). Servi dans le dos de la défense, Dante Vanzeir a été moins inspiré que son équipier en tentant sa chance depuis un angle très fermé (23e).

Par contre, sur un coup franc de Nuno Sequeira, Vitinha totalement seul dans le rectangle, n’a pas manqué sa reprise (36e, 1-2). L’attaquant portugais était libéré et lancé dans la profondeur par Ricardo Horta, il s’est présenté devant Moris, qu’il a surpris d’une pichenette (41e, 1-3).

Après le repos, avec Loic Lapoussin à la place de Chris Burgess (46e), les Unionistes ont montré qu’ils avaient du caractère. Servi par son capitaine Teddy Teuma, Vanzeir a réduit l’écart de la tête (49e, 2-3). Boostés par ce but, les Unionistes ont augmenté la pression mais ont laissé des espaces dont n’a pas profité Vitinha, qui a expédié le ballon dans le petit filet (59e). L’Union s’est directement ressaisie et a égalisé par Boniface sur un service de Lapoussin (62e, 3-3). Les Bruxellois étaient sur orbite et sur un mouvement lancé par Teuma et poursuivi par Vanzeir, le ballon est parvenu à Simon Adingra, qui a manqué sa reprise (68e). La fin de rencontre a été moins intense mais l’Union est toujours invaincue et est assurée de passer l’hiver européen au chaud.

Revivez le direct

Les autres matches