Des zones prévues pour faire dessoûler les fans: l’improbable idée du Qatar pour la Coupe du monde 2022

La Coupe du monde 2022 approche à grand pas et le Qatar continue de peaufiner son organisation, notamment en matière de sécurité. Alors que les fans seront autorisés à consommer de l’alcool en public (dans certaines zones et à certaines heures), ce qui est normalement interdit par la loi dans le pays, les organisateurs de la Coupe du monde réfléchissent à des moyens de lutter contre les débordements liés à la consommation excessive d’alcool.

Et ils ont eu une idée pour le moins particulière : créer des zones pour isoler les personnes qui ont trop bu. « Je sais qu’il y a des plans mis en place pour aider les gens à dessoûler s’ils ont bu excessivement », a dévoilé Nasser al-Khater, président du comité d’organisation du tournoi, dans une interview accordée à Sky Sport. « Ce sont des endroits pour être sûr qu’ils restent sains et saufs, qu’ils ne blessent personne et qu’ils ne soient pas blessés. Je pense que c’est une bonne idée. »