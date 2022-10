Pénuries de gaz: le plus grand risque, c’est le coup de froid en mars

C’est une inquiétude qui est en train de monter alors que les jours raccourcissent et que l’Europe glisse lentement mais sûrement vers la saison froide : réussira-t-on à passer l’hiver sans connaître de pénuries de gaz ? Depuis le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine, la Russie n’a cessé de réduire le débit de ses gazoducs vers l’ouest, jusqu’à interrompre complètement les livraisons de deux d’entre eux, le Yamal via la Pologne et le Nord Stream 1 sous la Baltique – ce dernier ayant entre-temps fait l’objet d’un sabotage. Seul un filet de gaz russe – environ 500 millions de m3 par semaine – continue encore à s’écouler via l’Ukraine et la Turquie. Mais on est loin des 2,5 milliards de m3 hebdomadaires que l’Europe recevait de Russie à pareille époque l’an dernier, selon les données compilées par le centre de réflexion bruxellois Bruegel.