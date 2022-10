Nafi Thiam se sépare de son coach Roger Lespagnard: «Une décision difficile»

Sous la houlette du Liégeois, ancien décathlonien qui avait participé aux Jeux olympiques en 1968 à Mexico (17e), 1972 à Munich (14e) et 1976 à Montréal (19e), Nafi Thiam a atteint les sommets, se forgeant un des plus beaux palmarès du sport belge.

Huit fois lauréate du Spike d’Or, triple Sportive belge de l’année et lauréate du Trophée national du Mérite Sportif en 2016, Nafi Thiam avait notamment été sacrée championne olympique de l’heptathlon en 2016 à Rio, titre qu’elle a conservé l’an dernier à Tokyo. Elle est aussi, entre autres, double championne du monde (2017 et 2022) et d’Europe (2018 et 2022) de l’heptathlon.

« Après 14 ans d’une incroyable collaboration avec Roger à Liège, j’ai décidé de changer d’environnement d’entraînement », écrit Nafi Thiam sur son compte Instagram. « Ce fut une décision difficile car au fil des années, Naimette est devenu un foyer pour moi et Roger un membre de la famille. À Roger, je ne peux que dire merci. D’avoir cru en moi avant tout le monde (moi y compris), pour les heures innombrables et les efforts constants pour m’aider à atteindre mes objectifs, pour m’avoir soutenue à chaque étape, pour m’avoir montré dès le premier jour, par la passion et le dévouement, ce que sont vraiment l’athlétisme et les épreuves combinées. Je suis très reconnaissante d’avoir pu travailler pendant si longtemps, d’avoir pu grandir et me construire en tant qu’athlète aux côtés d’une personne et d’un coach aussi fantastique. Je serai pour toujours fière de ce que nous avons accompli ensemble. C’est le début d’un nouveau chapitre et j’ai hâte de découvrir ce que vont nous apporter les saisons à venir », conclut l’athlète.