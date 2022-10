Biélorussie: l’opposante au régime Sviatlana Tsikhanouskaya demande l’aide de l’UE

Faciliter l’obtention de visas

En pratique et pour la première fois, le Conseil européen travaillera directement avec le Cabinet unifié de la Transition et non plus avec le gouvernement officiel. Sviatlana Tsikhanouskaya souhaite également amorcer une coopération avec l’Ukraine et faciliter l’obtention de visas pour les citoyens qui voudraient quitter la Biélorussie. Après avoir dénoncé l’illégitimité du président actuel, et rappelé qu’il est l’auteur de crimes de guerre, la leader de l’opposition a déclaré « qu’une Biélorussie libre serait la meilleure des sanctions contre Poutine ».