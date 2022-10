Sambou Yatabaré nostalgique de son passage au Standard: «Un tel engouement et une telle passion, ce n’est pas commun»

Le joueur malien revient sur ses belles années à Liège et à l’Antwerp.

Un jeu rugueux, un physique de colosse, une détermination de chaque instant… Du haut de son mètre nonante, le Malien Sambou Yatabaré a connu les plus belles années de sa carrière du côté du Standard et de l’Antwerp. Deux clubs, qui s’affrontent ce dimanche, resteront à jamais gravés dans sa mémoire et dans son cœur alors qu’il milite aujourd’hui, à 33 ans, en Ligue 2, à Sochaux.

En août 2015, vous avez posé vos valises au Standard, en provenance de l’Olympiacos, sous forme de prêt. Imaginiez-vous que le club de Sclessin allait aussi rapidement vous séduire ?