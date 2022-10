Podcast – Chômage: faut-il s’attendre à une remontée des chiffres?

Par Pierre Fagnart Publié le 14/10/2022 à 19:00 Temps de lecture: 1 min

Mois après mois, les chiffres diminuaient… La reprise économique post covid a fait fondre les statistiques du chômage dans notre pays mais toutes les bonnes choses ont une fin et la combinaison de différents facteurs devrait maintenant pousser ces chiffres à la hausse. Pour comprendre comment et pourquoi, on a appelé Pascal Lorent du service politique.