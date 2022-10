«À propos», le podcast du «Soir» du 17 octobre: chômage, alimentation des Belges…

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 17/10/2022 à 06:00 Temps de lecture: 1 min

Mois après mois, les chiffres diminuaient… La reprise économique post covid a fait fondre les statistiques du chômage dans notre pays mais toutes les bonnes choses ont une fin et la combinaison de différents facteurs devrait maintenant pousser ces chiffres à la hausse. Pour comprendre comment et pourquoi, on a appelé Pascal Lorent du service politique.

Depuis samedi et pour les jours à venir, « Le Soir » s’intéresse à votre alimentation. « Le Frigo des Belges », c’est une série pour faire le point sur notre assiette, sur les tendances en matière de nourriture.

Avons-nous changé nos habitudes ? Quels sont les produits plébiscités ? Ou combien est-on prêt à mettre pour manger ? Voilà quelques unes des questions auxquelles on répond. Julien Bosseler du service économie a notamment travaillé sur nos comportements alimentaires. On lui a demandé quelques explications.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 6 heures sur « Le Soir » et votre plateforme de podcasts préférée.