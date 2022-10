Prévisions météo: l’hiver sera doux, avec des vagues de froid possibles

Les prévisions saisonnières du service européen Copernicus étaient attendues avec impatience. Les services météo prévoient un hiver légèrement plus doux que la normale. Mais des surprises froides pourraient se présenter…

Quel temps fera-t-il cet hiver ? La question n’est plus l’apanage des patrons de stations de ski ou des vendeurs de vin chaud, elle hante désormais les gouvernements, les fournisseurs d’énergie, les entreprises, les autorités locales et les particuliers, tous confrontés à des factures en surchauffe. Les prévisions saisonnières répondent partiellement à la question. Partiellement parce qu’elles livrent une moyenne sur la saison. Partiellement ensuite parce qu’elles ne peuvent anticiper certains phénomènes (chauds ou froids) qui dépendent de la variabilité climatique. Partiellement enfin parce que « prévoir » le temps à long terme est très périlleux et entouré de beaucoup d’incertitudes.