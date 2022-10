Disparition de Théo Hayez en Australie: de nouveaux éléments révélés ce dimanche

Il y a trois ans, Théo Hayez, dix-huit ans, disparaissait à Byron Bay à l’issue d’une soirée lors d’un voyage en Australie. Sa famille belge est « dévastée » par le fait qu’elle ne sait toujours pas ce qui est arrivé au jeune homme. Ce dimanche, de nouveaux éléments devraient être révélés à la télévision australienne.

Un épisode de l’émission australienne « 60 minutes » sera diffusé ce dimanche dans un épisode dédié à la disparition du jeune Belge : « Le secret le plus sombre de Byron Bay ».

Les proches de Théo Hayez seront également invités dans l’émission. « Cela a été difficile. Il nous a fallu beaucoup de courage et de force pour participer et parler à cœur ouvert de notre garçon adoré. Ce qui nous a motivés, c’est l’espoir de toucher un public plus large et peut-être quelqu’un qui possède des informations cruciales », explique l’un d’eux.