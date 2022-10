De la droite radicale à la droite extrême: cinquante nuances d’extrême droite

Alors que Fratelli d’Italia œuvre à la formation – houleuse – d’un gouvernement en Italie, force est de constater que la qualification de ce parti – postfasciste ? populiste ? radical ? – n’en finit plus de prêter à confusion. On remet de l’ordre ?

Un brin « postfasciste », plutôt « de droite », non, « d’extrême droite » et pourquoi pas « populiste » ? Grand gagnant des élections législatives italiennes du 25 septembre dernier, le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, a été conjugué dans toutes les langues possibles de la droite radicale. Ce jeudi, le cofondateur du parti, Ignazio La Russa, a été élu à la présidence du Sénat, étape de plus vers la formation – houleuse – d’un gouvernement.