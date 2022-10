Le Roi s’est rendu à l’inauguration de l’exposition «Miradas de Mujeres» aux Musées des Beaux-Arts

Le roi Philippe a assisté jeudi à l’inauguration de l’exposition « Miradas de Mujeres » aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles. Cette exposition, qui ouvrira vendredi au grand public, met en exergue le regard de l’artiste belge Isabelle de Borchgrave sur l’icône mexicaine Frida Kahlo.

Les Musées royaux des Beaux-Arts proposent pas moins de quatre nouvelles expositions cet automne. Parmi celles-ci, « Miradas de Mujeres », que le Roi a eu l’occasion de visiter en primeur, met à l’honneur un dialogue entre deux femmes qui ne se sont jamais rencontrées. L’artiste-peintre Isabelle de Borchgrave a mis près de trois ans pour aboutir à cette exposition, « un travail titanesque peint à la main, qui a nécessité plus de quatre kilomètres de papier et de carton pour réaliser robes, tapis, meubles, arbres et autres éléments reconstituant l’univers si particulier de Frida Kahlo et de sa maison, la Casa Azul (La maison bleue) », souligne le musée.