Europa League: Michy Batshuayi entre au jeu et offre la victoire à Fenerbahçe (vidéo)

Des victoires pour Sambi Lokonga et Theate ce jeudi.

Michy Batshuayi a offert les 3 points à Fenerbahçe, qui s’est imposé 1-2 sur la pelouse de l’AEK Larnaca, à Chypre, jeudi lors de la 4e journée de la phase de groupe de l’Europa League.

Sur le banc au coup d’envoi, le Diable rouge est monté au jeu à la 69e minute en remplacement d’Arda Guler. Le score était alors de 1-1 après l’ouverture du score par Joao Pedro pour les Turcs à la 16e minute et l’égalisation de l’ancien Brugeois Ivan Trickovski sur penalty à la 52e. Le Fener a aussi reçu un penalty à la 80e minute. Batshuayi s’est présenté aux 11 mètres et a planté son 4e but de la saison en Europa League.