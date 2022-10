Bart Nieuwkoop aux anges après le partage de l’Union SG contre Braga (3-3): «Nous sommes très forts mentalement»

Bart Nieuwkoop, le passeur décisif sur le premier but de Victor Boniface, était naturellement aux anges après la rencontre. Surtout, il tenait à souligner l’état d’esprit de son équipe. « Nous sommes vraiment très forts mentalement », s’exclamait-il. « Et on l’a encore montré ce soir. À chaque fois, on concède un but mais on ne baisse pas les bras, on continue à se battre (NDLR : comme cela avait également été le cas contre Malmö et lors du match aller à Braga). À 1-3 à la mi-temps, on s’est parlé dans le vestiaire. On est revenu sur le terrain et on a montré de quoi on était capable. »

C’est-à-dire de revenir au score dans un premier temps. Et d’ensuite pousser pour aller inscrire un quatrième but qui n’allait, au final, jamais tomber. Et ce, malgré quelques belles possibilités en fin de match. « On a joué pour gagner aujourd’hui, pas pour faire le match nul. On voulait vraiment l’emporter », confirme le Néerlandais qui se réjouit à l’idée de voir l’Union passer l’hiver européen, bien au chaud. « On a vraiment réalisé de très bons matches en Europe jusqu’à présent. Peut-être que personne ne croyait en nous. Mais nous, nous avons cru en nos capacités. Et notre qualification n’est pas due à la chance. Au contraire, on a montré toutes nos qualités. »