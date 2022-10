En se séparant de Roger Lespagnard, Nafissatou Thiam choisit de changer d’ère

Leur duo semblait fait d’un métal inaltérable, insensible à l’usure du temps, solidifié par l’alchimie entre la confiance et la complicité. De ce moule, unique dans l’histoire du sport belge, a été extraite une impressionnante collection de médailles, rondes et dorées, frappées du sceau olympique ou des plus jolies références mondiales. Mais ce creuset ne sera désormais plus utilisé, il gardera ses secrets. S’il n’est pas brisé, pas même fissuré semble-t-il, il est rangé parmi les jolis souvenirs, inoxydables.

Dans un post sur Instagram, Nafissatou Thiam a, ce jeudi, annoncé la fin de sa collaboration avec le Fléronnais Roger Lespagnard (75 ans). Son entraîneur de toujours. Celui qui avait avant tous les autres décelé le potentiel intrinsèque, immense, d’une adolescente de 14 ans.