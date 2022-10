Selon Alexander De Croo, plafonner les prix de l’énergie en Belgique mènerait «au black-out»

Alexander De Croo s’est exprimé ce jeudi, au micro de la RTBF, suite à l’accord budgétaire fédéral et ses mesures prises pour endiguer la crise énergétique. Le Premier ministre place ainsi tout son espoir dans l’Europe quant à un possible plafonnement des prix de l’énergie.

Suite à l’annonce de l’accord budgétaire fédéral, la Chambre a réitéré sa confiance au gouvernement. Au centre des préoccupations, les mesures d’aide aux ménages et aux entreprises, liées à la crise des prix de l’énergie et à l’inflation. Alors que l’opposition réclamait un plafonnement des prix de l’énergie, le Premier ministre était interrogé ce jeudi sur l’incapacité du gouvernement à instaurer un blocage des prix.

Alexander De Croo a répondu à cette question, affirmant que la Belgique mettait déjà en place une sorte de plafonnement. « Quand on prend le paquet de base (ndlr : les 61€/mois pour l’électricité et les 135€/mois pour le gaz de novembre à fin mars), c’est un paquet d’un nombre de Kwh qui est vendu à un prix réglementé. Le gouvernement intervient dans la différence entre le prix de marché et le prix régulé », explique le Premier ministre.

La situation géographique de la Belgique est également à prendre en compte dans la réflexion, selon Alexander De Croo. « En Espagne, par exemple, d’un point de vue énergétique, le pays est plus ou moins une île. Là, c’est faisable de faire un plafonnement des prix de l’électricité », explique-t-il.

L’espoir d’un plafonnement européen

Par contre, pour la Belgique qui est au cœur de l’Europe et très connectée à ses voisins européens, c’est plus compliqué. « Si on faisait un plafonnement du prix de l’électricité en Belgique, l’électricité se vendrait dans les pays voisins où les prix ne seraient pas au même niveau », explique le Premier ministre. Et pire, « il y a un risque de black-out parce que l’électricité se vendrait à un autre endroit », ajoute-t-il.