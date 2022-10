Baptême du feu pour Stassin, déception pour Van Crombrugge: les premières réactions des Anderlechtois à West Ham

Il s’agit en tout cas d’un très beau cadeau pour un joueur en forme en ce début de saison. « On a fait un bon début de saison en D1B avec les espoirs. J’ai été repris aux entraînements et j’ai donc reçu ma chance ce jeudi soir. C’était un grand moment. En espérant que ça continue ».

Par ailleurs, Hendrik Van Crombrugge évoquait plus globalement ce match, et la déception générale des Mauves. « On était confiant, on avait les moyens d’accrocher un résultat. De fait, quand on voit le match à domicile, avec un peu plus de réussite et de chance, on aurait pu partager l’enjeu. Malheureusement, les deux buts encaissés ici à Londres nous ont coupé bras et jambes ».