La situation des demandeurs d’asile aux frontières de l’insupportable

Un an que ça dure. Un an que des milliers de demandeurs d’une protection internationale sont laissés sur le carreau, comprenez à la rue, par un Etat belge dépassé par un afflux jamais vu depuis 2015. Jusqu’à cette semaine, il s’agissait uniquement d’hommes dits « isolés ». Des Afghans, des Syriens, des Palestiniens. De plus en plus de Burundais ces derniers mois aussi. Leur seule « chance » d’obtenir un toit, comprenez « une place dans un centre d’accueil de Fedasil », était de se lancer dans une procédure de plus en plus longue, visant à faire condamner l’Etat belge pour non-respect de ses obligations internationales. Une procédure qui ne suffit plus. Comme l’ont dénoncé à cor et à cri des dizaines de juges et avocats : cela fait des mois que l’Etat de droit n’est plus respecté.