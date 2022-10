Felice Mazzù ne se cache pas après la défaite d’Anderlecht à West Ham: «Il faut pouvoir reconnaître quand on n’est pas bien»

« Le score ne reflète pas vraiment la différence de niveau, il faut pouvoir reconnaître quand on n’est vraiment pas bien. Je ne dis pas que nous étions complètement à côté de notre sujet, mais nous avons affronté un adversaire de qualité, qui nous était supérieur. Malgré cela, on peut avoir des regrets car les deux buts étaient évitables. Nous avions bien commencé le match. Mais défensivement, avec le système à quatre nous avons été mis en difficulté quand ils venaient très haut, souvent à quatre eux aussi. Le changement au niveau de l’organisation a fait du bien dès la fin de la première mi-temps. Ensuite, on a joué une deuxième mi-temps courageuse en étant mieux organisés. Dommage que, durant les cinq dernières minutes, nous n’ayons pas assez mis de pression à 2-1. »

Mazzù évitait de tirer des conclusions dans la perspective du choc de dimanche contre Bruges. « Nous allons penser à bien récupérer physiquement et aussi à bien récupérer les malades. Le championnat est une autre compétition où nous tenterons de confirmer notre victoire à Malines. Quant à notre difficulté à marquer en Europe (NDLR : seulement deux buts sur penalty), je soulignerais aussi qu’on n’a jamais été battus cette saison par plus d’un but d’écart. Cela se joue sur des détails, sur des déchets techniques et aussi sur un manque d’expérience. » Les jeunes Verschaeren, Esposito et Amuzu ne répondent pas présents dans les grands rendez-vous. « Ils commettent parfois des erreurs, dit Mazzù, mais il n’y a pas que ces jeunes-là dans l’équipe : je pense à Mario (Stroeykens) qui a fait une bonne rentrée. Il n’a pas commencé ce jeudi car on a des données physiques et l’on ne voulait pas qu’il dépasse les limites comme ce fut le cas pour Julien (Duranville) par exemple. »