Grève TotalEnergies en France: un compromis en vue, la CGT claque la porte

Depuis le 27 septembre, une grève, lancée par la CGT, bloque les raffineries et les dépôts de carburants de TotalEnergies en France et créé une pénurie de carburants dans une station-service sur trois.

Les deux syndicats représentent plus de 56 % parmi les quatre syndicats représentatifs du groupe, les deux autres étant la CGT et la CAT.

Il s’agissait des premières négociations depuis le lancement par la CGT le 27 septembre de la grève qui a bloqué des raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies en France, et créé une pénurie de carburants dans une station-service sur trois. « On a obtenu qu’a minima un salarié percevrait 3.000 euros de prime. Ce qui signifie qu’on a réussi à obtenir une mesure pour les bas salaires », a martelé Geoffrey Caillon, qui a exprimé son souhait que « la situation s’apaise en France et qu’on arrête de diviser les gens ».