Du changement en vue pour le parc d’attractions Walibi

La période d’Halloween approche à grands pas et le parc d’attractions Walibi s’apprête à accueillir ses visiteurs pour plusieurs jours d’animations. Pour l’occasion, le parc a augmenté ses tarifs, devenant le plus cher du pays pendant cette période.

La période d’Halloween fait son grand retour. Le parc d’attractions Walibi a annoncé avoir augmenté ses prix pour l’occasion. Variant d’un jour à l’autre, les visiteurs devront débourser entre 48 euros et 50 euros pour un simple billet d’entrée, rapporte Sudinfo.

Le tarif à 48 euros s’applique pour le samedi 22, dimanche 29, dimanche 30 octobre et le vendredi 4 et samedi 5 novembre. Tandis qu’il faudra débourser 50 euros pour se rendre au parc le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre. « Jamais Walibi Belgique n’avait été aussi cher », explique Loopings, spécialiste dans les parcs d’attractions.