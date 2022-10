France: Mediapart épingle un dîner de Laurent Wauquiez à plus de 100.000 euros, l’opposition s’insurge

L’opposition d’Auvergne-Rhône-Alpes s’est insurgée jeudi après la publication d’une enquête de Mediapart dénonçant un dîner organisé en début d’été par Laurent Wauquiez qui a coûté une centaine de milliers d’euros à la région.

Ce « dîner des sommets » auquel s’est intéressé le média d’investigation s’est tenu le 23 juin au château de la Chaize, dans le Beaujolais, et « rassemblé environ 90 personnes » pour un coût « d’un peu plus de 100.000 euros », soit une addition finale de plus de 1.100 euros par convive, selon Mediapart.