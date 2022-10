«Les jambes et la tête»: La rivalité transcende la performance sportive

L’image sportive de l’année, voilà donc bel et bien un élément d’une subjectivité à toute épreuve. Elle est l’essence même du ressenti, de l’émotion, de ses préférences personnelles vers l’une ou l’autre discipline. Elle s’appuie de surcroît sur des tonnes de sources visuelles depuis que les réseaux sociaux ont sublimé l’image. Nous pourrions ainsi choisir, sans aucun problème, le chagrin mutuel de deux champions exceptionnels, Roger Federer et Rafael Nadal. Voir ces colosses au buste de gladiateur verser toutes les larmes de leur corps sur le tapis de la Laver Cup a soulevé 20 ans de souvenirs et d’affrontements impitoyables, les plus beaux du tennis moderne.