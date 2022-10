Django Reinhardt, Miles Davis, Ray Charles: des musiciens inspirants

L’inspiration ? « Django Reinhardt, les Jazz Messengers d’Art Blakey, le Modern Jazz Quartet, Miles Davis. J’ai aimé aussi très fort Erroll Garner, le plus grand génie du piano qui met ensemble des choses incompatibles au point de vue rythmique. Pratiquement impossible de jouer comme lui. Il ne fait jamais d’erreur et prend des risques monstrueux. Il ne regarde pas son piano. Il y a le jazz européen, mais c’est autre chose : si la musique ne swingue pas, pourquoi appeler cela du jazz ? Comme dit Duke Ellington : “if you don’t have that swing ». Philip Catherine muse, puis pointe le 33-tours «