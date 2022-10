Bruxelles: manifestations et arrêts de travail en vue dans les CPAS

À lire aussi Les CPAS wallons tirent la sonnette d’alarme: «Nos travailleurs sont au bout du bout»

Le travail sera interrompu pendant deux heures (entre 10 heures et midi) dans les 19 CPAS bruxellois, vendredi, jeudi 20, mercredi 26 et lundi 31 octobre. Tous les travailleurs sociaux et ceux des CPAS, à l’exception du personnel des maisons de repos, sont invités à prendre part à ces arrêts de travail.

Le 16 novembre, une journée de grève est décrétée. Les travailleurs et travailleuses manifesteront auprès des autorités régionales et fédérales. Les grévistes se sont donné rendez-vous à 09h00 devant les cabinets du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et de la ministre fédérale de la Lutte contre la pauvreté et de l’Intégration sociale, Karine Lalieux. L’action sera suivie d’une assemblée générale d’information aux travailleurs, qui se tiendra dans l’après-midi.