La lune, un modèle de «pureté» qui a ses adeptes

Il y a quelques jours, c’était la pleine lune. Comme à chaque fois, beaucoup s’en sont aperçus un peu par hasard, en levant la tête. D’autres, au contraire, avaient anticipé cette présence pleine et entière dans le ciel. En effet, pour elles et pour eux, l’événement est une marque au calendrier et l’occasion d’exécuter un rituel en l’honneur de ce satellite de la Terre – souvent désigné au féminin – si bienveillant et inspirant, semble-t-il.