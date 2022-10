«J’espère qu’ils feront leur coming out à la Coupe du monde»: Gary Lineker révèle connaître deux joueurs homosexuels en Premier League

La Coupe du monde au Qatar débute dans un peu plus d’un mois et pourrait être le théâtre de plusieurs gestes politiques pour dénoncer l’état des Droits de l’Homme dans le pays. Plusieurs pays, dont la Belgique, ont notamment rejoint la campagne « OneLove », pour promouvoir l’inclusion et lutter contre les discriminations. Les capitaines de ces équipes nationales porteront un brassard arc-en-ciel durant le tournoi. Gary Lineker lui, espère qu’un message beaucoup plus fort sera envoyé lors de ce Mondial : le coming out d’un joueur.

L’ancien attaquant anglais, aujourd’hui consultant, a affirmé dans une interview au Daily Mirror connaître deux joueurs internationaux homosexuels évoluant en Premier League et qui sont « très proche » de faire leur coming out. « Ce serait formidable si un ou deux d’entre eux faisaient leur coming out pendant la Coupe du monde », lance Lineker. « Je sais pertinemment que certains ont été très proches et l’ont envisagé. J’en connais deux, mais ce n’est évidemment pas à moi de dire qui ils sont. »