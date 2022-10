Reconstruction de l’Ukraine: comment légalement mettre à profit les avoirs gelés de la Russie?

Les avoirs de la banque centrale russe actuellement gelés par plusieurs États ne pourraient pas, en droit international, être purement et simplement confisqués et transférés à l’Ukraine à titre d’avance sur la réparation des dommages de guerre. Leur gel peut et doit en revanche être maintenu.

Après le temps de la guerre viendra celui de la reconstruction. La tâche s’annonce colossale, d’autant plus si, à la reconstruction proprement dite (infrastructures, habitations, etc.), l’on ajoute l’indemnisation des dommages aux personnes (décès, blessures, etc.) et des pertes économiques des entreprises. Les estimations se chiffrent déjà en centaines de milliards de dollars et, dès les premiers jours du conflit, la question du financement a été posée.

Une donnée fondamentale doit guider ce débat : l’agression russe constituant une violation de la Charte des Nations unies, elle engage la responsabilité de la Russie en droit international, ce qui oblige celle-ci à réparer l’intégralité du préjudice causé par l’agression – et, d’ailleurs, par les nombreuses autres violations du droit international, en particulier du droit international humanitaire, commises par les forces russes et leurs supplétifs au cours des hostilités. Dès lors, même si l’on devait déduire les dommages que les forces ukrainiennes auraient elles-mêmes provoqués (destruction intentionnelle de ponts, etc.), c’est très largement à la Russie que, en droit, il devrait revenir de supporter le coût de la réparation.