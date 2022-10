Fumigènes en tribunes et sièges arrachés: quatre agents de police blessés lors des heurts entre supporters d’Anderlecht et de West Ham (vidéos)

Quatre agents de police ont été blessés lors de heurts entre supporters survenus à la fin de la rencontre entre West Ham et Anderlecht, jeudi soir à Londres lors de la 4e journée de Conference League. Deux agents ont dû se rendre à l’hôpital, a rapporté le média anglais Sky Sports.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir les supporters bruxellois lancer un fumigène et des sièges en direction de leurs homologues anglais. C’est alors que les agents de police ont dû intervenir et que les esprits se sont échauffés. Plusieurs personnes ont été arrêtées et un supporter aurait cassé le poignet d’un policier.