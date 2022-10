Un budget colossal pour virer Neymar et Messi: c’est la promesse dingue qu’aurait faite le PSG à Kylian Mbappé

On le sait déjà, Mbappé conditionnait sa prolongation l’été dernier au fait d’être un centre du projet sportif du club. Un statut qui devait passer par le départ de Neymar. Selon Marca, le Français aurait spécifiquement fait cette demande, estimant que le Brésilien faisait preuve d’un certain manque de professionnalisme.

À chaque jour ses révélations dans la saga Kylian Mbappé. Ce vendredi, la presse espagnole a levé le voile sur les promesses prétendument faites par le PSG et non tenues. Celles qui amènent aujourd’hui l’attaquant français à vouloir quitter le club dès janvier.

La direction aurait alors assuré à Mbappé qu’elle disposait d’une enveloppe de 500 millions d’euros pour rompre le contrat de Neymar… mais aussi de Lionel Messi, s’il le fallait. L’attaquant des Bleus n’a rien contre la présence du septuple Ballon d’Or dans les rangs parisiens, mais aurait préféré ne plus avoir Neymar dans les parages, dont le contrat porte jusqu’en 2027. Sauf que cette « promesse » n’a pas été réalisée par le PSG, qui aurait constaté que se séparer du Brésilien aurait provoqué un énorme scandale vis-à-vis du fair-play financier.

Voilà donc Kylian Mbappé contraint de poursuivre aux côtés de Neymar. Une situation qui ne lui plaît pas du tout et l’incite à voir ailleurs le plus rapidement possible.