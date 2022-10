C’est le temps des prix

Nous rentrons maintenant de plain-pied dans la saison des prix littéraires. Vous l’avez vu dans les deux pages qui précèdent : le Rossel a déjà effectué sa sélection des finalistes. Il inaugure la série des grands prix le 26 octobre, le même jour que le prix Décembre. Le lendemain, c’est le Grand Prix du roman de l’Académie française. Puis on valsera avec le Goncourt et le Renaudot le 3 novembre, le Femina le 7 novembre, le Medicis le 8 novembre, l’Interallié le 9 novembre, le Flore le 10 novembre, le Wepler-La Poste le 14 novembre et le Goncourt des Lycéens le 24 novembre, ouf ! Si ça vous passionne, faites-vous un calendrier et scrutez les nouvelles sur le site de votre journal préféré.