«Un singe à ma fenêtre» d’Olivia Rosenthal: les trous de la mémoire

Un singe à ma fenêtre. Olivia Rosenthal. Verticales. 176 p., 17 €, ebook, 11,99 €

Cela semblait une très bonne idée : partir au Japon « écrire sur les répercussions vingt-cinq ans plus tard d’actes terroristes qui ont eu lieu dans le métro de Tokyo en 1995 ». Le jury qui décide des bourses de résidence et, comme tout le monde, a entendu parler du gaz sarin comme poison utilisé à cette occasion, l’a pensé aussi. Olivia Rosenthal présente son projet à peu près de cette manière. Sur place, ce sera une tout autre histoire et l’occasion de voir comment, dans Un singe à ma fenêtre, un but précis peut se révéler inaccessible et engendrer un livre qui, pour ne pas ressembler à l’œuvre rêvée, transforme l’échec en roman abouti, en forme de point d’interrogation.