Shokoofeh Azar, Grégoire Domenach, Fabienne Kanor… Les poches des «Livres du Soir»

Quand s’illumine le prunier sauvage *****

Shokoofeh Azar

En 1979, la révolution islamique iranienne force une famille de la capitale à fuir tant que possible les mollahs et bassidjis, et tenter de reconstruire une nouvelle vie dans l’arrière-pays. Ils ne seront pas épargnés : l’un des enfants, Sohrab, est emprisonné et liquidé, et l’histoire nous est contée par sa jeune sœur de treize ans, elle-même décédée depuis les premiers jours de la révolution. C’est donc l’esprit d’une enfant morte qui nous parle et découvre lui-même sa nouvelle condition. La violence historique, physique et crue, n’est dicible que par le merveilleux et la tendresse poétique, forcément magique, du livre. A épingler deux chapitres mémorables sur les larmes des victimes venues noyer la chambre et les cauchemars de Khomeiny, et la construction du labyrinthe dans lequel Khomeiny disparaît.