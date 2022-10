«Une soirée au théâtre»: batifoler dans les coulisses du spectacle

Une soirée au théâtre avec Tonton Starlette. Gauthier David et CLaire de Gastold. Seuil Jeunesse. 48 p., 16 €. Dès 4 ans.

Avec l’album de Gauthier David et Claire de Gastold, plus besoin de se mettre sur son 31 pour aller au théâââtre. Enfilez un pyjama si ça vous chante, calez-vous dans un bon fauteuil, prenez toute la place sur l’accoudoir et tant pis si vous y laissez quelques miettes de chips, pas besoin de chuchoter non plus, bruyants commentaires et rires hystériques bienvenus. C’est l’avantage d’ Une soirée au théâtre avec Tonton Starlette : vous vivez la douce folie d’un spectacle, et surtout de ses coulisses, sans tout le tralala guindé qui va parfois avec.